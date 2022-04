Ein 21-jähriger Mann aus Stadtsteinach kam am Sonntagnachmittag (03.04.2022) von der Fahrbahn ab, da er es eilig hatte, zu einem Fußballspiel zu kommen. So berichtet es die Polizeiinspektion Stadtsteinach am Montag.

Er fuhr mit seinem Auto von Presseck Richtung Stadtsteinach und überholte zwei vor ihm fahrende Autos am Ortseingang von Presseck und einige Meter danach. Da er zu schnell war, kam er in einer Linkskurve vor einem Waldstück bei Schwand nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baumstumpf. Der Mann drehte sich anschließend um 180 Grad und blieb an der Böschung liegen.

Fahrer prallt im Landkreis Kulmbach gegen Baumstumpf

Der Fahrer musste mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, der Beifahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

