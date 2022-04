Tierheim Kulmbach: Hund Robby in schlimmen Zustand abgegeben

in abgegeben Schwere Vergangenheit: Chihuahua hat schon viel Leid erlebt

hat schon viel Leid erlebt "Muss bis an sein Lebensende behandelt werden": Tierschützer schockiert

"Hat ihn einfach abgestellt": Vorbesitzerin erhält Strafanzeige

Das Tierheim Kulmbach hat seit dem 1. April 2022 einen neuen Mitbewohner: Chihuahua Robby, sechs Jahre alt, wurde von seiner Vorbesitzerin ins Tierheim gebracht. "Er kam in einer verdreckten Transportbox und wurde einfach abgestellt", erklärt Carina Wittmann, Leiterin der Einrichtung. Was sich nach einem schlechten Aprilscherz anhört, ist traurige Wahrheit.

Tierheim Kulmbach: Hund muss jeden Tag behandelt werden - "lebenslange Verletzung am Auge"

Wie Wittmann berichtet, seien schon Wochen vorher Meldungen bei ihr eingegangen, dass ein kleiner Chihuahua in einem Ort im Landkreis Kulmbach nicht gut behandelt werde. "Es wurde gesehen, wie er heftig und ohne Rücksicht hinter sich hergezogen wurde, weil er nicht schnell genug war", berichtet Wittmann.

Über Umwege gelangte die Tierheimleiterin an den Namen der Vorbesitzerin. Laut Wittmann setzte sich eine Mitarbeiterin mit der Besitzerin in Verbindung. "Diese meinte dann, dass sie sowieso keine Lust auf den Hund hat und wir ihn haben können", erklärt Wittmann. "Wir wollten ihn dann abholen, aber das ging ihr nicht schnell genug. Sie brachte ihn selbst vorbei, in einer dreckigen Transportbox", so die Tierheimleiterin weiter.

Als Robby im Tierheim angekommen war, wurde erst der Ernst der Lage erkannt. "Seine Augen waren von einer dicken schwarzen Kruste bedeckt und sein Gebiss war ganz vermodert", erklärt Wittmann. Laut ihr sei es demnach nur verständlich, dass der kleine Chihuahua nur sehr schreckhaft auf Menschen reagiere. "Wir mussten ihn am Anfang mit dicken Handschuhen füttern, weil er sofort zugebissen hat", erklärt sie weiter.

"Er muss solche Schmerzen gehabt haben": Tierschützerin stellt Strafanzeige

Bei einem Tierarztbesuch seien Robbys Augen entkrustet und einige seiner Zähne gezogen worden. Laut Wittmann "müssen seine Augen voraussichtlich lebenslänglich versorgt werden". "Er muss solche Schmerzen gehabt haben", sagt die Tierschützerin. "Jetzt muss er zweimal täglich eine Augendusche bekommen und sechsmal täglich Augentropfen." Nachdem Wittmann den Zustand des Hundes gesehen habe, habe sie eine Strafanzeige gegen die Vorbesitzerin erstattet.

Auch wenn das Tierheim mittlerweile ein neues Zuhause für Robby sucht, fällt es der Tierheimleiterin schwer, ihn abzugeben. "Nach ein paar Tagen hat er sich an mich gewöhnt und ist zutraulicher den je". Wittman gesteht deshalb: "Es wird von Tag zu Tag schwerer, uns von ihm zu trennen." Für potenzielle Neu-Besitzer sei es nichtsdestotrotz wichtig, zu wissen, was auf sie zukomme.

"Er braucht täglich seine Medikamente und muss in einer ruhigen Umgebung sein, da er auf jede Bewegung schreckhaft reagiert", erklärt Wittmann. So seien Haushalte mit Kindern nicht zu empfehlen, auf andere Tiere reagiere er auch schreckhaft.

Hund Robby wünscht sich neues Zuhause - das sollten Interessenten beachten

Die neuen Besitzer müssten sich indes im Klaren sein, dass Robby ein Leben lang auf verschiedene Medikamente (zwei Arten von Augentropfen plus spezielle Flüssigkeit für Augendusche) angewiesen sei, was nicht zuletzt natürlich auch kostentechnisch eine Rolle spielen werde.

Wer Interesse und eine passende Umgebung für den kleinen Robby hat, kann sich derweil direkt mit dem Tierheim Kulmbach in Verbindung setzen. Unter der Mailadresse info@tierheim-kulmbach.de oder über die Telefonnummer 09221/91288 ist das Tierheim zu erreichen.