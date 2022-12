Ein Lkw-Fahrer konnte am Freitag (16. Dezember 2022) in Marktschorgast (Landkreis Kulmbach) von der Polizei und dem Bürgermeister aus einer Notlage befreit werden, wie die Polizeiinspektion Stadtsteinach berichtet.

Der 48-jährige Berufskraftfahrer einer Spedition aus Nordrhein-Westfalen stellte am Freitagabend gegen 20 Uhr seinen beladenen Stattelzug aufgrund des Fahrverbots in der Bernecker Straße in Marktschorgast ab. Für Montagmorgen war die Auslieferung seines geladenen Wohnmobils und zwei Autos geplant.

Marktschorgast: Lkw-Fahrer aus Notlage befreit - Bürgermeister organisiert Notunterkunft

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag machte jedoch die Batterie des Sattelzugs schlapp. Die damit zusammenhängende Standheizung fiel aus und ein Starten des Motors war nicht mehr möglich. Kontaktaufnahmen des Fahrers mit den Verantwortlichen der Spedition, um einen Pannenservice zu beauftragen, blieben allesamt erfolglos. Der Versuch, eigenständig einen Pannenservice zu beauftragen, scheiterte an fehlenden finanziellen Mitteln.

Bei extrem niedrigen Außentemperaturen versuchte der Fahrer in der ersten Nacht in seiner Fahrerkabine zu verbringen. Um nicht zu frieren, nahm der Fahrer schließlich den Fahrzeugschlüssel des geladenen Wohnmobils, startete den Motor und zog kurzerhand um. Im Verlauf des Sonntags neigte sich der Tank des Wohnmobils jedoch dem Ende, und der Fahrer drohte erneut über Nacht auf Montag zu frieren. Zu allem Unglück hatte auch sein Handy keinen Akku mehr. Glücklicherweise konnte er am Sonntagabend mithilfe eines Spaziergängers den Notruf wählen.



Die eintreffenden Beamten der Polizei Stadtsteinach trafen einen verzweifelten und zitternden Lkw-Fahrer an. Die Beamten brachten den Fahrer kurzerhand in die nahegelegene Tankstelle. Im Anschluss versuchten sie vergeblich, mithilfe des Dienstfahrzeugs und Überbrückungskabeln Starthilfe zu geben. Eine weitere Übernachtung im Führerhaus ohne Heizung war unzumutbar. Die Beamten der Polizei Stadtsteinach kontaktierten aus diesem Grund ersten Bürgermeister Marc Benker der Gemeinde Marktschorgast. Dieser zeigte sich hilfsbereit und organisierte in Zusammenarbeit mit der zweiten Bürgermeisterin Monika Müller in kürzester Zeit eine Notunterkunft im Gasthof Regina in Marktschorgast.