Marktleugast: Baugebiet "Verlängerung Prof.-Rucker-Straße" in Planung

in Planung "Allgemeines Wohngebiet" mit 15 Bauplätzen mit bis zu 780 Quadratmetern Fläche

mit "Alles freigelassen": keine speziellen Bewerbungsvorgaben

Wann der Baubeginn geplant ist

Marktleugast im Landkreis Kulmbach braucht neue Bauplätze. Das bisher gut angenommene Baugebiet "Oberleugast" umfasst nur noch wenige freie Parzellen, weshalb die "Verlängerung Prof.-Rucker-Straße" ins Leben gerufen wurde. Einige Details hierzu konnte der Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Marktleugast Michael Laaber inFranken.de schon verraten.

Neues Baugebiet in Marktleugast - "stehen in den Startlöchern"

"Fest steht, dass es ein allgemeines Wohngebiet wird", erklärt Laaber. Bei der vergangenen Gemeinderatssitzung am Freitag (16. September 2022) seien die Aufstellung des Bebauungsplans und genaue Festsetzungen besprochen worden. Der Bebauungsplan werde nun noch einmal überarbeitet und anschließend wieder im Gemeinderat vorgestellt und beschlossen. "Wir stehen noch in den Startlöchern", so der aktuelle Stand.

Das Baugebiet sei etwa 15.000 Quadratmeter groß und werde circa 15 Bauplätze à 736 bis 780 Quadratmetern umfassen. Einer werde 1000 Quadratmeter haben. Marktleugast habe die Fläche vom Eigentümer "für einen moderaten Preis erworben, damit es auch für die Baubewerber nicht zu teuer wird." Quadratmeterpreise stünden noch nicht fest. "Das werden wir sehen, wenn wir in den Bau einsteigen und die ersten Ausschreibungen gemacht haben."

"Wir haben aber schon festgesetzt, dass im Sinne der Ökologie eine Zisterne auf dem Grundstück vorgeschrieben ist. Wir würden auch eine Versickerung begrüßen." Die Fähigkeit zu Letzterem werde zu einem späteren Zeitpunkt genauer geprüft.

Interessenten bekommen "viele Freiheiten" - Bewerbung für Baugebiet bereits möglich

Die zukünftigen Hausbauer*innen können sich über viele Freiheiten bei der Dachgestaltung freuen: "Ob Flachdach, Walmdach oder Pultdach - da werden wir keine Vorschriften machen." Besondere Bewerbungskriterien gebe es nicht. "Das haben wir alles frei gelassen." Auch die Möglichkeit, das Grundstück in Erbpacht zu erwerben, erwähnt Laaber.

"Interessenten können sich jetzt schon bewerben. Wir freuen uns über Zuspruch und nehmen Reservierungen an", verkündet Laaber. Das Bauamt sei für Bewerbungsinformationen auf der Webseite zuständig, allerdings werde diese momentan erst aufgebaut.

In der kommenden Zeit ginge es darum, dass sich die Träger öffentlicher Belange äußern, ob der Bebauungsplan bestehende Vorgaben tangiert. Nach der Genehmigung des Plans könnte dann schließlich die Bauphase für das neue Marktleugaster Baugebiet beginnen. Das sei für 2023 vorgesehen.