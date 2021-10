Mann macht großen Fehler - und wird festgenommen: In den frühen Morgenstunden am Mittwoch (06. Oktober 2021) mussten die Kameraden der Stadtsteinacher Feuerwehr zu einem Brand beim Skater-Platz ausrücken. Darüber berichtet die örtliche Polizeiinspektion am Abend. Eine Anwohnerin hatte Feuerschein bemerkt und den Notruf ausgelöst. Ein Fehler des Mannes klärte die Ursache des Feuers letztlich auf.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein hölzerner Unterstand nahe der Bahnhofstraße in Flammen. Den Einsatzkräften gelang es sehr schnell den Brand zu löschen. Inwieweit dabei ein Schaden entstanden ist, müssen die Ermittler der Stadtsteinacher Polizei noch feststellen. Als die Beamten bei Tageslicht die Brandstelle nochmal in Augenschein nehmen wollten, trafen sie einen 21-Jährigen schlafend in der Nähe des Brandorts an.

Feuer in Oberfranken: Täter begeht schweren Fehler und wird festgenommen

Der einschlägig vorbestrafte junge Mann hatte stark verrußte Hände und Kleidung. Bei der ersten Befragung verwickelte er sich in Widersprüche. Ein Alkotest erbrachte bei ihm in den Morgenstunden beachtliche 1,34 Promille. Die Staatsanwaltschaft Bayreuth ordnete daraufhin die vorläufige Festnahme des Mannes an. Brandermittler der Kripo in Bayreuth unterstützten die Stadtsteinacher Polizei.

Wie die Beamten bisher feststellen konnten, war der Mann in der Nacht von seiner Freundin aus der Wohnung geworfen worden. Auf der Suche nach einer Unterkunft drang er in den Unterstand ein, um dort zu übernachten. Bei dem Versuch, sich mit einem Feuer zu wärmen, setzte er wahrscheinlich die Hütte in Brand.

Nachdem ein zweiter Versuch, zu Hause unterzukommen, wieder am Widerstand der Lebensgefährtin gescheitert war, schlief der junge Mann schließlich am Skater-Platz ein, wo er dann auch am Morgen festgenommen wurde.

Brand in Oberfranken: Polizei sucht nach Zeugen

Zur Aufklärung des tatsächlichen Ablaufs suchen die Beamten nach Zeugen, die nach Mitternacht am Skater-Platz und in der unmittelbaren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 09225/963000 entgegen.