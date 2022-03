Ein ungewöhnlicher Anruf hat eine Friseurin im Landkreis Kulmbach dazu veranlasst, die Polizei einzuschalten: Ein Mann hatte ihr am Telefon gedroht.

Am Montagnachmittag (14. März 2022) rief der bislang Unbekannte in einem Friseursalon in Mainleus an und fragte die anwesende Mitarbeiterin, ob eine vermeintliche Werbeanzeige für ein Firmenverzeichnis weiterlaufen solle, wie die Polizeiinspektion Kulmbach wiedergibt.

Fremder Anrufer bedroht Friseurin am Telefon

Als die Angestellte dem Anrufer absagte, weil eine solche Anzeige nicht existiere, drohte dieser ihr plötzlich damit, in der Nacht die Schaufensterscheibe des Salons einzuschlagen und den Laden mit einem Molotowcocktail in Brand zu stecken.

