Zu einem ungewöhnlichen Diebstahl ist es in der Nacht von Freitag (16. September 2022 auf Samstag (17. September 2022) in Ludwigschorgast (Landkreis Kulmbach) gekommen.

In der oberen Marktstraße in Ludwigschorgast waren in dem Vorgarten eines Hauses 46 Deko-Schildkröten aufgestellt, so die Polizeiinspektion Stadtsteinach.

Ludwigschorgast: Deko-Schildkröten gestohlen

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein bislang unbekannter Täter diese entwendet. Der Schaden beträgt etwa 250 Euro.

Die Polizeiinspektion Stadtsteinach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09225/96300-0.



Vorschaubild: © unsplash.com (Symbolbild)