Landkreis Kulmbach: Autounfall in Presseck, ST 2195 Braunersreuth

Notrufsystem "E-Call" ausgelöst: "Durch die Wucht des Aufpralls"

"Durch die Wucht des Aufpralls" " Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen": Notrufsystem alarmiert Einsatzkräfte

Am Freitag (7. Oktober 2022) kam es in Presseck (Landkreis Kulmbach) zu einem Verkehrsunfall. Die Einsatzkräfte wurden mit dem im Auto eingebauten Notrufsystem "E-Call" zur Unfallstelle gerufen. Die Alarmierung durch das System war am Ende dennoch anders als gemeldet.

Notrufsystem alarmiert Einsatzkräfte im Kreis Kulmbach: "Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen"