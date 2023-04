Am 7. Mai 2023 findet der 1. Freiwillige Autofreie Sonntag im Landkreis Kulmbach statt. Wie das Landratsamt Kulmbach erklärt, ist mobil unterwegs zu Fuß oder mit dem Rad eine wundervolle Möglichkeit, die Region immer wieder neu zu erkunden und zu entdecken. Beschauliche grüne Oasen in der Nachbargemeinde mit dem Rad aufsuchen oder mit den Nachbarn sich über Wanderrouten austauschen, die man noch nicht kennt, einen Sonntag ohne Auto oder Motorrad mit Freunden oder der Familie zu verbringen, kann erholsam und spannend zugleich sein.

Bei den aktuellen Spritpreisen wird zudem noch der Geldbeutel geschont – vor allem aber ein Beitrag für den Umweltschutz geleistet. Bei Fahrten von 50 km an einem Sonntag, gerechnet mit einem Verbrauch von 6 Liter Diesel oder Benzin pro 100 km, spart der einzelne Fahrer rund 3 Liter ein. Bleiben 1.000 Fahrzeuge stehen, werden gesamt 3.000 Liter Diesel oder Benzin eingespart.

Der 1. Freiwillige Autofreie Sonntag wird mit dem Wettbewerb „Ein klimafreundlicher Sonntagsausflug im Landkreis Kulmbach“ kombiniert. Ist man zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs, entdeckt man andere, vielleicht auch neue Facetten unseres Landkreises. Ihre Tour, die Sie am 7. Mai 2023, allein, mit Familie oder mit Freunden durch unseren Landkreis machen, können Sie dann einreichen. Die Teilnahmebedingungen dazu sind auf der Homepage des Landkreises unter www.landkreis-kulmbach.de veröffentlicht.

Die Tour muss im Landkreis Kulmbach liegen. Die 10 interessantesten Beschreibungen und Touren werden durch eine Jury ermittelt und mit einem Preisgeld von jeweils 50 Euro prämiert. Die Preisträger werden in den Medien veröffentlicht.

Das Landratsamt Kulmbach freut sich auf Ihre Teilnahme. Für weitere Fragen steht das Klimaschutzmanagement des Landkreises unter flieger.ingrid@landkreis-kulmbach.de oder unter der 09221/707-148 gerne zur Verfügung.

Historie

Am 22. Mai 2022 fand der 7. Autofreie Sonntag des Landkreises Kulmbach im Weißmaintal statt. Nicht zum ersten Mal hörten die Organisatoren dabei von aktiven Teilnehmern die Aussage, „so ein Autofreier Sonntag könnte ruhig öfters stattfinden!“ Natürlich ist so ein Event wie im Weißmaintal mit der Straßensperrung, den ehrenamtlichen der Feuerwehren, Rettungsdienste sowie dem umfangreichen Programm nicht so einfach zu organisieren, daher auch die Festlegung mit allen Organisatoren auf den 2-jährigen Turnus des Autofreien Weißmaintals.

Als Alternative wird daher ein Freiwilliger Autofreier Sonntag im Landkreis Kulmbach unter dem Slogan „Ein klimafreundlicher Sonntagsausflug - Entdecke deine Region neu“ eingeführt.