Kulmbach/Thurnau aktualisiert vor 5 Minuten

Verkehrsunfälle

Vier Unfälle mit Verletzten ohne "Schutzkleidung" - Schäden im fünfstelligen Bereich

Am Dienstag (28.06.2022) und am Mittwoch (29.06.2022) kam es in Kulmbach und Thurnau zu insgesamt vier Verkehrsunfällen. Vier Personen wurden dabei laut Polizei "nicht unerheblich" verletzt.