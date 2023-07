Kulmbach: Sanierungsprogramm startet am Montag - welche Straße "den Anfang macht"

Wie die Stadt Kulmbach berichtet, beginnen die Arbeiten zu ihrem diesjährigen Straßensanierungsprogramm. Auf dem Programm stehen die Gemeindeverbindungsstraße Windischenhaig-Kemeritz, die Karlsbader Straße, ein Teilstück der Thurnauer Straße und die Georg-Türk-Straße. Die ausführende Baufirma bei all diesen Maßnahmen ist die Firma Markgraf-Bau aus Bayreuth.

Den Anfang macht die Georg-Türk-Straße. Von Montag, 24. Juli 2023, bis Mittwoch, 9. August 2023, werden die Vorarbeiten für die Straßensanierung in der Georg-Türk-Straße zwischen der Frankenleite und der Straße „Hohe Flur“ durchgeführt. „Dabei werden“, so Bauamtsleiter Ingo Wolfgramm, „Schächte und Schieberkappen ausgewechselt, Sinkkästen erneuert und neue Rinnenplatten verlegt.“ In dieser Zeit müssen die Verkehrsteilnehmer mit halbseitigen Sperrungen und teilweise auch kurzzeitigen Vollsperrungen in Teilbereichen rechnen.

Eine Beschilderung wird entsprechend aufgestellt. Die Zufahrt für die Anlieger im Baubereich ist während dieser Zeit jedoch weitestgehend uneingeschränkt möglich.

In der nächsten Bauphase von Mittwoch, 9. August 2023, bis Montag, 14. August 2023, stehen dann die abschließenden Asphaltarbeiten an. Diese müssen zwingend unter Vollsperrung ausgeführt werden. Der Zugang für die Anlieger zu den angrenzenden Grundstücken ist in diesem Zeitraum nur fußläufig gewährleistet.

Die Stadt Kulmbach bittet die Bevölkerung und die Anwohner der Georg-Türk-Straße sowie der angrenzenden Straßen um Verständnis für die unausweichlichen Behinderungen.