Kulmbach vor 38 Minuten

Verkehrsunfall

Nach Zusammenprall mit Lkw: Radfahrer (31) schwer verletzt

Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstagnachmittag, dem 18. Oktober 2022, beim Ausfahren aus einem Werksgelände in Kulmbach einen Radfahrer übersehen - dieser musste daraufhin schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.