Durch intensive Bemühungen ist es uns gelungen, kurzfristig weitere Impfdosen für einen außerplanmäßigen Impfslot am Ostermontag zu bekommen. Wir sind vom Freistaat Bayern in den vergangenen Wochen schon immer wieder mit Sonderrationen beliefert worden. Jetzt haben wir für den Samstag so viel Impfstoff erhalten, dass wir am Montag nochmal aufmachen können. Hierfür sind wir sehr dankbar, wenngleich das natürlich für meine Mitarbeiter mit unserer Dr. Fiedler an der Spitze, eine Sonderschicht am Osterfeiertag bedeutet.

"Da hatten wir schon einfachere Situationen"

Wie ist die Lage am Kulmbacher Klinikum?

Ganz ehrlich: Da hatten wir schon einfachere Situationen. Über viele Wochen haben wir anderen Regionen geholfen und von dort Corona-Patienten aufgenommen. Wir hatten schon Situationen, wo mehr als die Hälfte der in Kulmbach behandelten Corona-Patienten von außerhalb unseres Landkreises kamen. Jetzt, in einer Zeit mit einer hohen Belastung, sehen wir, dass andere uns helfen. Zwölf Patienten aus unserem Landkreis liegen derzeit wegen einer Covid-Erkrankung in benachbarten Kliniken. Die Solidarität unter den Kliniken funktioniert sehr gut.

Trauen Sie sich eine Prognose zu? Wie wird sich das Infektionsgeschehen im Landkreis Kulmbach weiterentwickeln?

Ich erwarte, dass wir bis zum Ende der Osterferien wieder deutlich unter 300 sind. Das geht aber nur mit Hilfe der Bevölkerung. Leider gehen die Zahlen insgesamt in ganz Bayern und Deutschland gravierend in die Höhe. Das wird eine schwierige Zeit. Nicht nur für uns. Ich schaue mal nach Frankreich. Dort wurde gerade wieder ein totaler Lockdown verhängt.

Dort, wo die Mutante einschlägt, werden wir explosionsartige Zahlen erleben. Wir in Kulmbach waren leider einer der ersten Landkreise, in den die Mutante aufgrund der Nähe zur Grenze eingeschleppt worden ist. Diesem Schicksal müssen wir uns aber nicht kampflos ergeben. Mit viel Disziplin und Achtsamkeit können wir uns gemeinsam dagegenstemmen. Dann kommen auch wieder bessere Zeiten.

Aktuell Informationen zum Infektionsgeschehen in der Region finden Sie in unserem Corona-Ticker für den Raum Kulmbach.