Kulmbach: Fahrgastzahlen der Kulmbacher Busse steigen - Rufbus-Angebot wird erweitert

Wie die Stadt Kulmbach in einer Pressmeldung berichtet, wird der KulmBus mehr und mehr genutzt. Immer werktags in den Abendstunden ergänzt der Rufbus bereits den Kulmbacher Stadtbus. Während der Bierwoche und zur Italienischen Nacht war der KulmBus zu Sondereinsätzen unterwegs. Auf Initiative von Kulmbachs Oberbürgermeister Ingo Lehmann hat die Stadt den KulmBus eingesetzt, um die Besucherinnen und Besucher der Großveranstaltungen sicher nach Hause zu bringen. Die Bilanz dieses Sondereinsatzes fällt positiv aus. Bald stehen neue Aufgaben bevor.

„Viele Kulmbacherinnen und Kulmbacher haben unser Angebot angenommen. Die Heimfahrt von den Festen mit dem KulmBus hat sehr gut funktioniert. Über den Zuspruch freue ich mich sehr“, sagt Oberbürgermeister Ingo Lehmann.

Stephanie und Alexander Schütz von der Stadtbus Kulmbach GmbH sind mit dem KulmBus-Spezial zur Bierwoche ebenfalls zufrieden. „Erwartungsgemäß war an jedem Einsatztag die jeweils letzte Fahrt am meisten frequentiert“, resümiert Alexander Schütz. Von 21:30 Uhr an war der KulmBus-Spezial bis in die Nacht unterwegs – freitags und samstags sogar bis nach 1 Uhr. Die Fahrgäste nutzten aber durchgehend zu allen verfügbaren Zeiten die Abfahrt aus der Innenstadt in die Stadtteile.

„Wir möchten uns bei unseren Fahrgästen sowie beim Sicherheitspersonal recht herzlich bedanken, die gemeinsam dafür gesorgt haben, dass jeder KulmBus-Nutzer gut nach Hause gekommen ist“, so Stephanie Schütz. Sie hofft, dass von den mehreren Hundert Erstnutzern, die während der Feste in den KulmBus eingestiegen sind, viele auch künftig als Fahrgäste im KulmBus-Regelbetrieb begrüßt werden können.

Die Stadt Kulmbach will den KulmBus attraktivieren und den öffentlichen Personennahverkehr erweitern. Dem jüngsten Stadtratsbeschluss zufolge wird das Angebot des Rufbusses vom 1. September an werktags um eine weitere Stunde bis 22:30 Uhr ausgebaut. Somit können künftig nicht nur Festbesucher, sondern auch viele weitere Kulmbacherinnen und Kulmbacher den KulmBus für ihren abendlichen Heimweg nutzen.

Hintergrund:

Der KulmBus schließt Montag bis Freitag an Werktagen zeitlich an den Stadtbusverkehr an, der um 19:30 Uhr endet. Mit einer eigenen Fahrtstrecke und einem eigenen Fahrplan erfasst der KulmBus weite Teile des Stadtgebietes in den Abendstunden, beginnend ab 19:30 Uhr. Vom 1. September an endet das Fahrangebot werktäglich erst um 22:30 Uhr. Die Fahrtstrecke des KulmBus ist eine Kombination der Hauptlinien eins, zwei und drei des Stadtbusses. In einer Art „Rundkurs“ fährt der KulmBus mehr als 30 Stationen an, darunter z. B. ZOB, Realschule, Herlas, Forstlahm, Georg-Türk-Straße, Landratsamt, Kreuzstein, Neuseidenhof, Schule Burghaig, Am Gründlein, Petzmannsberg, Höferänger oder auch Ziegelhütten und Pörbitsch. Für den KulmBus ist eine vorherige Anmeldung der Fahrt – digital oder telefonisch – notwendig.

Im KulmBus gelten grundsätzlich die gleichen Tarife wie im Stadtbus. Eine Fahrrad-Mitnahme ist nicht möglich. Die Einzelfahrt für Erwachsene kostet 1,30 Euro und für Kinder 0,90 Euro. Es gelten die Tarife des Stadtbusses. Gültige Stadtbus-Wochen- und Monatskarten, das Deutschland-Ticket und 10er-Karten werden anerkannt.

Alle Informationen zum KulmBus gibt es unter www.kulmbus.de.