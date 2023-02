Nach einer langen Zwangspause kann die Deutsche Lebens- Rettungs- Gesellschaft Ortsverband Kulmbach e.V. (DLRG OV Kulmbach e.V.) endlich wieder ihr beliebtes 24 Stunden Schwimmen im Hallenbad Kulmbach durchführen. Dieses wird mittlerweile zum 22. Mal ausgetragen und findet von Samstag, 25.03.2023 12 Uhr bis Sonntag, 26.03.2023 13 Uhr (auf Grund Zeitumstellung) statt.

Die Pokale werden dann um ca. 14:00 Uhr verliehen, wie die Deutsche Lebens- Rettungs- Gesellschaft Ortsverband Kulmbach e.V. berichtet. Die Startgebühren entfallen, der Eintritt ist frei.

Der Verein weist ausdrücklich darauf hin, dass sein 24h-Schwimmen eine Breitensportveranstaltung mit „Spaßcharakter“ ist und keinen Wettkampf darstellen soll.

Teilnahmebedingungen

Bei der Anmeldung erhält jeder Teilnehmer seine Startkarte, auf der Name, Geburtsdatum und eventuell der Name einer Gruppe/eines Vereines einzutragen sind. Diese Daten werden ausschließlich zur Auswertung für das 24h-Schwimmen gespeichert und im Folgejahr gelöscht.

Die besten Schwimmer aus den verschiedenen Altersgruppen werden bei der anschließenden Pokalverleihung geehrt und deren Namen so wie Schwimmstrecke für Presseartikel genutzt.

Sollte ein Teilnehmer mit der Veröffentlichung seiner Daten nicht einverstanden sein, bittet der Verein darum ihm dies vor der Preisverleihung mitzuteilen.

Erst das Ausfüllen der Startkarte berechtigt zum Eintritt und der Teilnahme am 24h-Schwimmen.

Die Teilnahme ist für jeden möglich, der mindestens 50m bei einer Wassertiefe von 0,90m bis 3,60m innerhalb von 24 Stunden (jedoch mindestens 25m am Stück) schwimmen kann.

Auftreibende Schwimmhilfen, wie Schwimmflügel, Schwimmwesten, Pool-Noodle, Pull-Buoy oder ähnliche sind nicht gestattet. Gleiches gilt für „Vortriebshilfen“ wie Paddles, Flossen, etc.

Jeder kann Einzeln, aber auch gleichzeitig in einer Gruppe starten. Eine Gruppe muss mindestens 2 Teilnehmer beinhalten. Eine zusätzliche Gruppenwertung muss bei der Anmeldung eindeutig auf der Startkarte vermerkt sein.

Die Einzelwertung erfolgt ohne Zeitnahme.

Für jeden Teilnehmer wird die zurückgelegte Strecke gewertet, welche sich auch aus mehreren Teilstrecken innerhalb der 24 Stunden zusammensetzen kann. Die Schwimmart ist beliebig.

Es gilt die durch die Bahnenzähler ermittelte Strecke! Elektronische Hilfsmittel zum Zählen von Schwimmstrecken der Teilnehmer werden nicht berücksichtigt. Nach jeder Bahn muss die Beckenwand berührt werden.

Die Wertung der Gruppe ergibt sich aus der Addition der Einzelstrecken der zugehörigen Teilnehmer der Gruppe.

Für die Jahrgangswertung, die ab 4 Jahren beginnt, wird das Geburtsdatum des Teilnehmers herangezogen. Stichtag ist das Datum des Endes des 24h-Schwimmens.

Ablauf

Zum Start meldet sich jeder Teilnehmer mit seiner Startkarte bei einem Bahnenzähler. Der Teilnehmer sollte bei jedem Anschlag am Beckenrand dem Zähler seine Nummer nennen. Dies kann in Absprache mit dem Zähler jedoch entfallen. Wenn eine Unterbrechung gewünscht wird, ist dies dem Zähler mitzuteilen. Gleiches gilt für den Wechsel einer Schwimmbahn.

Unterbrechungen sind jederzeit möglich. Wenn ein Teilnehmer das Hallenbad verlässt und zu einem späteren Zeitpunkt weiterschwimmen möchte, ist dies dem Zähler mitzuteilen. Die Startkarte ist dann bei einem erneuten Beginn an der Anmeldung in der Schwimmhalle abzuholen.

Möchte ein Teilnehmer das Schwimmen beenden, ist dies dem Zähler mitzuteilen. Die Startkarte wird entwertet und eine Urkunde mit der zurückgelegten Strecke gedruckt. Diese kann am Ein-/Ausgang des Hallenbades abgeholt werden.

Je nach Länge der Schwimmstrecke ist es möglich mehrere Startkarten zu haben, die durchnummeriert werden. Eine Folgekarte wird erst ausgegeben, wenn die vorherige Karte vollständig gewertet ist.

Hinweise

Im Rahmen der Veranstaltung werden Fotos gemacht. Mit der Teilnahme am 24h-Schwimmen der DLRG OV Kulmbach e.V. stimmen die Teilnehmenden einer Veröffentlichung auf der Homepage/Facebookseite der DLRG OV Kulmbach e.V. und in lokalen Pressemedien zu.

Die Personendaten, welche im Laufe der Veranstaltung erhoben werden, werden nur zum Zwecke der Veranstaltung und Auswertung genutzt und vertraulich behandelt. Eine Weitergabe der Daten erfolgt nur bei den zu ehrenden Teilnehmern in Form von Name und Schwimmstrecke an die lokalen Medien. Teilnehmende können dieser Veröffentlichung jedoch jederzeit widersprechen. Alle durch den Verein erhobenen Daten werden im Folgejahr gelöscht.

Aus Sicherheitsgründen behält sich der Verein vor, alkoholisierte oder anderweitig berauschte Personen, sowie Personen die im erhebliche Maße den Verlauf der Veranstaltung stören, vom 24h-Schwimmen auszuschließen und bei Bedarf ein Hausverbot für das Hallenbad Kulmbach auszusprechen.

Befinden sich zu viele Schwimmer auf einer Bahn, so dass die Sicherheit der Teilnehmer nicht mehr garantiert werden kann, wird diese Bahn durch den Veranstalter für weitere Schwimmer gesperrt. Nimmt die Anzahl der Schwimmer auf dieser Bahn ab, wird sie durch das Personal der DLRG OV Kulmbach e.V. wieder für weitere Schwimmer freigegeben.

Pokalvergabe für die längste geschwommene Strecke:

Einzelpersonen:

Weiblich 4-6 Jahre

Männlich 4-6 Jahre

Weiblich 7-9 Jahre

Männlich 7-9 Jahre

Weiblich 10-12 Jahre

Männlich 10-12 Jahre

Weiblich 13-15 Jahre

Männlich 13-15 Jahre

16-18 Jahre (unabhängig des Geschlechtes)

19-25 Jahre (unabhängig des Geschlechtes)

26- Jahre (unabhängig des Geschlechtes)

Hobbygruppen Platz 1-3

Schwimmvereine/WR-Organisationen Platz 1-3

Veranstalter:

Deutsche Lebens- Rettungs- Gesellschaft

Ortsverband Kulmbach e.V.

1. Vorsitzender Marco Dörfler

Am Weidenrain 14

95326 Kulmbach