Am Dienstagnachmittag (17. Mai 2022) kam es in Marktleugast (Landkreis Kulmbach) zu einem Unfall mit einem Fahrradfahrer. Ein neunjähriger Junge war gegen 16.15 Uhr im Gemeindeteil Hohenberg mit seinem Rad unterwegs, berichtet die Polizei.

Während seines Fahrradausfluges kam er aufgrund eines Fahrfehlers in der Sauerhofer Straße zu Fall. Beim Unfall stürzte der Junge so unglücklich auf seinen Fahrradlenker, dass er mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik Bayreuth gebracht werden musste.