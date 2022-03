Ködnitz vor 50 Minuten

Verkehrsunfall

Autofahrer schneidet Kurve: Fahrzeug überschlägt sich - Mann schwer verletzt

Im Landkreis Kulmbach ist es am Sonntagnachmittag (27.03.2022) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 30-Jähriger fuhr mit seinem Auto in einer Kurve in den Gegenverkehr. Zwei Trike-Fahrer konnten gerade noch bremsen. Das Auto überschlug sich im Graben.