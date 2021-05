Die Quote der Erstimpfungen liegt bei 46,66 Prozent. Wichtig sei nun, dieses hohe Niveau zu halten, betonte Marcel Hocquel, der Leiter des Impfzentrums.

Landrat Klaus Peter Söllner dankte allen Mitarbeitern und Ärzten des Impfzentrums und den Hausärzten, die mit großem Engagement ihren Beitrag zur positiven Entwicklung leisteten.

Ein weiterer Todesfall

Bedauerlicherweise ist die Anzahl der im Zusammenhang mit einer Coronavirus stehenden Todesfälle um einen weiteren auf 117 gestiegen. Gestern wurden zudem fünf weitere positive Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach bestätigt. Dadurch stieg der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100 000 Einwohner leicht auf 19,56.

Im Klinikum Kulmbach werden momentan fünf Covid-19-Patienten stationär betreut, zwei davon intensiv. In Quarantäne befinden sich 132 Landkreisbürger. In den Teststrecken der Kulmbacher Abstrichstelle wurden am Donnerstag 96 weitere Testungen durchgeführt.

Weitere Lockerungen

Wie bereits berichtet, ist der Inzidenzwert für den Landkreis Kulmbach den fünften Tag in Folge stabil unter dem Schwellenwert von 35. Damit sind weitere Lockerungen verbunden, die ab morgen in Kraft treten. Es dürfen sich dann wieder drei Hausstände mit maximal zehn Personen sowie den dazugehörigen Kindern unter 14 Jahren treffen.

Aufgrund der positiven Entwicklung und der kontinuierlich wachsenden Impfquote im Landkreis werden heute zudem die bestehenden Masken- und Alkoholverbotszonen aufgehoben.