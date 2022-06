Eine 20-jährige Autofahrerin war am Freitagabend (17.06.2022) in Himmelkron (Landkreis Kulmbach) auf der Kulmbacher Straße in südlicher Richtung unterwegs. Auf derselben Straße, nur in Richtung Westen, befand sich eine 56-jährige Autofahrerin.

Beim Abbiegen übersah die 20-jährige, die vorfahrtsberechtigte Frau in ihrem Wagen und es kam zum Zusammenprall. Durch die Wucht des Unfalls ist das Auto der 56-jährigen Fahrerin auf Beifahrerseite gekippt. Mithilfe des Rettungsdienstes kamen die beiden verletzten Frauen ins Klinikum nach Kulmbach. Laut Angaben der Polizeiinspektion Stadtsteinach entstand bei dem "spektakulären Unfall" ein Schaden von 11.000 Euro.

Vorschaubild: © pixabay.com/ blende12 (Symbolbild)