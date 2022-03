Bei herrlichem Frühlingswetter strömten bereits am Samstag rund 1200 Besucherinnen und Besucher nach Thurnau. Am Sonntag waren es ähnlich viele. "Klar sind es nicht ganz so viele Menschen, wie sonst, aber ich bin sehr zufrieden. Die Stimmung ist wunderbar, das Wetter ist super und wir sind glücklich, dass der Lenzrosenmarkt wieder stattfinden darf", sagt Veranstalterin Stefanie Kober. Dass es nicht so viele Besucher wie sonst sind, habe vielleicht den Hintergrund, dass derzeit einige in Quarantäne sind oder den Markt aufgrund der 3G-Regel nicht besuchen möchten, vermutet Stefanie Kober.

Neben Gartenpflanzen und Osterdekoration für Haus und Hof hielt der Markt auch viele Attraktionen und kulinarische Köstlichkeiten für die Besucher bereit. So konnten die Jüngsten den Geschichten des "Marktweiblas" lauschen oder in unmittelbarer Nähe dem Kaninchen-Hürdenlauf zusehen. Carolin Bauer aus Hof hat 12 ihrer Sportwidder mit nach Thurnau gebracht, die beim sogenannten "Kanin-Hop" die Gäste zum Staunen brachten.