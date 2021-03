60 weitere, positive Coronavirus-Fälle wurden an diesem Wochenende im Landkreis Kulmbach bestätigt (Stand Sonntag, 14 Uhr). Von den aktuell Infizierten fallen 215 in die letzten sieben Tage. Der aktuelle 7-Tage-Inzidenz-Wert pro 100 000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach steigt damit wieder auf 300,42.

Aktuell sind im Landkreis 346 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Stationär im Klinikum betreut werden 31 Erkrankte, davon zehn intensivmedizinisch. In Quarantäne befinden sich derzeit 925 Landkreisbewohner.

Corona-Lage in der Region Kulmbach bleibt angespannt: Inzidenz wieder über 300

Durch das Impfzentrum Kulmbach konnten mittlerweile insgesamt 10 399 Erstimpfungen und 4437 Zweitimpfungen durchgeführt werden. Die Erstimpfungen entsprechen einer Impfquote von 14.53 Prozent (Zweitimpfungen 6,20 Prozent). Im Klinikum Kulmbach wurden mittlerweile 1147 Erstimpfungen vorgenommen.

Aktuelle Corona-Zahlen aus allen Regionen in Franken finden Sie in unserer Überblicks-Karte.

