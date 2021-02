Am frühen Montagabend (08.02.21) gingen in Stadtsteinach im Landkreis Kulmbach die Sirenen los. Über zwanzig Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Stadtsteinach eilten in die Kellerstraße. Ein Christbaum hatte Feuer gefangen, wie die Polizei Stadtsteinach mitteilt.



Nach den Erkenntnissen der Ermittler fing der betagte Christbaum aus bisher unbekannter Ursache Feuer. Die dürren Äste beschleunigten scheinbar den Brandausbruch.

Brand in Einfamilienhaus in Stadtsteinach: Ehepaar verletzt sich schwer

Das im Einfamilienhaus anwesende Ehepaar versuchte noch verzweifelt gegen den Brand anzukämpfen. Der 67-jährige Mann erlitt dabei eine Rauchvergiftung. Seine 58-jährige Ehefrau zog sich Verbrennungen zu, die eine Verlegung in eine Nürnberger Spezialklinik notwendig machte. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten die beiden noch vor Ort und brachten beide Verletzten zur weiteren Behandlung in die Kliniken.

Der Hund der Eheleute konnte unversehrt von den Feuerwehrleuten geborgen werden und erhielt, nach einem kurzen Aufenthalt bei den Beamten der Polizei Stadtsteinach, eine vorübergehende Bleibe bei einer Züchterin im Landkreis.



Die Floriansjünger aus Stadtsteinach hatten den Brand schnell im Griff. Sie sicherten die total verrußte Wohnung. Die Haustür musste im ersten Angriff aufgebrochen werden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei Stadtsteinach auf mindestens 20.000 Euro.



Die Beamten der Stadtsteinacher Polizei konnten die Geschädigten bisher noch nicht vernehmen. Aktuell wird in alle Richtungen ermittelt, was die Brandursache angeht.