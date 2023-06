Von einem mehr als ungewöhnlichen Diebstahl in Untersteinach aus den vergangenen Monaten berichtet die Polizeiinspektion Stadtsteinach.

Über mehrere Monate wurde an einem Lagerplatz in der "Robert-Bosch-Straße" in Untersteinach ein Baukran zwischengelagert. Als dieser kürzlich von den Verantwortlichen abgeholt werden sollte, bemerkten diese, dass ein Bauteil fehlte.

Umlenk-Rolle von Lagerplatz in Untersteinach gestohlen

Dieses Bauteil, eine sogenannte "Umlenk-Rolle", wiegt über 850 Kilogramm und hat laut Polizeiangaben einen Wert von 20.000 Euro. Unbekannte Täter sollen das Teil mithilfe eines größeren Fahrzeugs im Zeitraum zwischen April und Juni 2023 entwendet haben. Bei der Umlenk-Rolle handelt es sich um ein Teil des Seilzuges, über den der Haken des Baukrans gesteuert wird.

Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Stadtsteinach in Verbindung zu setzen, Telefon: 09225/96300-10.

Vorschaubild: © Britta Pedersen/dpa (Symbolfoto)