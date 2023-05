Im Landkreis Kulmbach ist es am langen Pfingstwochenende zu mehreren Unfällen gekommen.

Am späten Samstagabend (27. Mai 2023) hat es auf der Kreisstraße 1 einen Zusammenstoß zwischen einem Kleinbus und einem entgegenkommendem Auto gegeben. Ein Kleinbus fuhr gegen 23.10 Uhr von Cottenau in Richtung Wirsberg. Neben dem Fahrer befanden sich noch acht weitere Insassen in dem Bus, heißt es vonseiten der Polizeiinspektion Stadtsteinach.

Alkoholisierter Autofahrer crasht in Kleinbus - Straße stundenlang gesperrt

"Wenige Hunderte Meter vor der Adlerhütte kreuzte plötzlich Wild die Fahrbahn", berichtet die Polizei. Der Busfahrer drückte rechtzeitig auf die Bremse und konnte somit einen Wildunfall vermeiden. Allerdings kam der Kleinbus etwa einen halben Meter auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Bevor der Fahrer die Fahrt fortsetzen konnte, kam es zu dem Unfall: Ein entgegenkommendes Auto übersah den Kleinbus und rammte diesen nahezu frontal. Bei den Ermittlungen der Polizei stellten die Beamten fest, dass der 52-jährige Autofahrer "stark alkoholisiert" unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Die Polizei stellte daraufhin den Führerschein und den Autoschlüssel des Unfallverursachers sicher. Der Mann kam anschließend zur Blutentnahme in ein Klinikum.

Infolge des Unfalls war die Kreisstraße anschließend für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Ein Abschleppdienst entfernte die beteiligten Fahrzeuge von der Unfallstelle - sowohl der Kleinbus, als auch das Auto waren nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrtauglich. Der Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro, verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Jugendlicher weicht Vogel aus und stürzt von Kraftrad

Ein 15-jähriger Rollerfahrer ist am Samstagnachmittag (27. Mai 2023) auf der Staatsstraße 2182 von seiner Aprilia gestürzt. Der jugendliche Fahranfänger war gegen 14.30 Uhr zwischen Ziegelhütte und Trebgast unterwegs, berichtet die Polizeiinspektion Stadtsteinach.

Dabei wich er einem Vogel aus und kam dabei ins Bankett. Daraufhin leitete er einen Gefahrenbremsung ein, stürzte dabei jedoch von einem Kraftrad und fiel an die Böschung.

Bei dem Unfall zog sich der 15-Jährige leichte Verletzungen zu, ein alarmierter Rettungsdienst brachte ihn in ein Klinikum. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 150 Euro.

