Update vom 24.07.2023, 14.44 Uhr: Tödlich Unfall mit Radfahrerin in Kulmbach - Zeugin meldet sich bei der Polizei

Im Zuge der Ermittlungen nach tödlichen Verkehrsunfall am Freitag (21. Juli 2023) sucht die Polizei Kulmbach nun nach einem weiteren Fahrzeug. Bei dem Unfall verstarb eine 58 Jahre alte Radfahrerin, als sie sie auf Höhe der Einmündung Weinbrücke die B289 gegen 15.45 Uhr queren wollte.

Der Verursacher des Unfalls fuhr zunächst auf der B289 in einem vierspurigen Bereich an einem weißen Auto mit Kulmbacher Kennzeichen vorbei. Die Fahrerin dieses Auto meldete sich inzwischen bei der Polizei. Kurz vor der Fahrbahnverengung auf nur eine Spur soll der Verursacher des Unfalls außerdem noch an einem Kastenwagen vorbeigefahren sein und vor diesem eingeschert haben, dessen Fahrer die Polizei jetzt sucht. Dabei handelte es sich um einen größeren weißen Lieferwagen ohne Aufschrift und mit deutscher Zulassung, teilte die zuständige Polizeiinspektion mit. Das Fahrzeug habe demnach noch kurz an der Unfallstelle gehalten.

Da der Fahrer des Kastenwagens bisher nicht bekannt ist, bittet die Polizei den Fahrer des Lieferwagens sowie weitere Zeugen, die zu den Geschehnissen Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 09221 6090 zu melden.

Originalmeldung vom 21.07.2023, 20.10 Uhr: Tödlicher Unfall bei Kulmbach mit Radfahrerin - Polizei sucht nach Auto

Über einen schrecklichen Unfall mit Todesfolge berichtet am Freitag, 21. Juli 2023, das Polizeipräsidium Oberfranken. Demnach kam am Nachmittag eine 58-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der B289 ums Leben. Die Polizei Kulmbach musste die Straße für mehrere Stunden komplett sperren.

Gegen 15.45 Uhr wollte die Frau die Straße an einer Einmündung auf Höhe Burghaid überqueren. Dabei wurde sie seitlich von einem Auto erfasst, das in Richtung Mainleus unterwegs war. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb die Radfahrerin noch am Unfallort.

Nach tödlichen Unfall sucht die Polizei ein bestimmtes Auto

Der 29-jährige Fahrer des Pkw erlitt einen Schock. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sein Pkw sichergestellt. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Gutachter unterstützte die Polizeiinspektion Kulmbach bei der Unfallaufnahme, welche nun den genauen Unfallhergang klären wird.

Des Weiteren wird bereits nach ersten Erkenntnissen nach einem weißen Pkw mit Kulmbacher Zulassung gesucht. Die Insassen dieses Fahrzeuges kommen dem Bericht nach als Zeuge des Unfalls infrage. Ihre Aussage ist zur Klärung des Unfallherganges unerlässlich. Das Auto war zum Unfallzeitpunkt ebenfalls Richtung Mainleus unterwegs. Weitere Details wie Fabrikat oder Besetzung des Fahrzeuges sind momentan noch nicht bekannt. Die Insassen des gesuchten PKW werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kulmbach unter der 09221/609-0 zu melden.

Vorschaubild: © Peter Kneffel (dpa)