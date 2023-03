Dieser Autofahrer hatte eine ordentliche Portion Glück: Auf der A70 im Landkreis Kulmbach ist eine Autobahntafel herabgestürzt und hat einen Mann fast getroffen. Der musste sich schnell in Sicherheit bringen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag (27. März 2023) war der 72-Jährige aus dem Vogtlandkreis mit seinem Auto auf der A70 in Richtung Bayreuth unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Neudrossenfeld kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Da sich an dieser Stelle rechts keine Leitplanke befand, rutschte sein Wagen noch etwa 100 Meter geradeaus über eine Grünfläche und prallte schließlich gegen das Gerüst einer großen Autobahntafel, wie die Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth den Unfallhergang beschreibt.

Nach Unfall auf A70: Fahrer will Auto absichern

Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug stark beschädigt und blieb stehen. Ein Teil des Gerüstes der Autobahntafel wurde zudem aus dem Boden gerissen. Der Fahrer konnte unverletzt aussteigen und ging sich zum Kofferraum seines Fahrzeugs, um sein Warndreieck und seine Warnweste zu holen.

Die Befestigung der Autobahntafel wurde durch den Unfall aber so stark demoliert, dass sie schließlich kurze Zeit nach dem Unfall nachgab. Geistesgegenwärtig habe der Fahrer aber die über ihm herabstürzende, rund 200 Kilogramm schwere Autobahntafel bemerkt und sich noch rechtzeitig zur Seite gerettet.

Die Tafel prallte gegen das Heck des Fahrzeugs. Es entstand nur weiterer Blechschaden. Der Sachschaden wird bisher auf mindestens 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei ist sich sicher: Der Mann habe über "einen sehr aufmerksamen Schutzengel verfügt", wie es im Polizeibericht heißt.

Vorschaubild: © Motortion/Colourbox.de (Symbolfoto)