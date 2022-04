Von den aktuellen Coronavirus-Befunden fallen 887 in die letzten sieben Tage. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert pro 100.000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach beträgt damit 1241,8.

Zwei weitere Todesfälle seit dem Wochenende

Bedauerlicherweise waren am Wochenende und am Montag zwei weitere Todesfälle zu beklagen. Die Zahl der mit einer Corona-Virusinfektion in Zusammenhang stehenden Todesfälle steigt damit auf 157. Stationär im Klinikum Kulmbach werden derzeit 22 Patienten betreut, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, zwei davon intensiv.

Impfungen

Summe Erstimpfungen (Impfquote): 54.275 (75,99 %)

Vollständig Geimpfte (Impfquote): 53.323 (74,65 %)

Summe Drittimpfungen: 43.590 (61,03 %) - alle Zahlen Stand Montag, 25. April

Inzidenzwerte der vergangenen Tage

25.04.2022: 1241,8

24.04.2022: 1188,6

23.04.2022: 1303,4

22.04.2022: 1174,6

21.04.2022: 1128,4

20.04.2022: 1113,0

19.04.2022: 1113,0