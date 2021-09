Technischer Defekt verursacht Brand in Kleintettau (Landkreis Kronach) - Altbürgermeister eilt zu Hilfe und löscht. Im Landkreis Kronach ist es am Dienstag (9. September 2021) zu einem Brand auf einem Grundstück gekommen. Ein Nachbar, Tettaus Altbürgermeister Alfred Schaden, löschte den Schwelbrand - wodurch ein größerer Brandschaden verhindert werden konnte.

Wie die Polizeiinspektion Ludwigstadt berichtet, hatte ein junger Mann am Dienstagnachmittag in der Christian-Hammerschmidt-Straße in Kleintettau beißenden Rauchgeruch aus dem Gartenbereich des Nachbaranwesens bemerkt. Die Pumpentechnik an einem Schwimmbad war aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Die Anwohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Urlaub, teilt die Freiwillige Feuerwehr Kleintettau auf ihrer Facebook-Seite mit.

Tettaus Ex-Bürgermeister verhindert größeren Brandschaden

Während der junge Mann den Notruf wählte, löschte Tettaus Altbürgermeister Alfred Schaden, ebenfalls ein Nachbar, den Schwelbrand so ab, dass ein größerer Brandschaden verhindert werden konnte. Die Feuerwehr Kleintettau übernahm die weiteren Löscharbeiten. Der Brandschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Alfred Schaden zeigt sich im Hinblick auf sein Einschreiten derweil bescheiden. "Das ist doch eine Selbstverständlichkeit, dass man in so einer Situation hilft", betont Tettaus langjähriger Bürgermeister gegenüber inFranken.de.