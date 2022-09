Zu einem Brand ist es am Freitag (23. September 2022) in Stockheim (Landkreis Kronach) gekommen. Das berichtet die Polizeiinspektion Kronach.

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Freitag gegen 04.26 Uhr in der Straße „Alte Siedlung“ in Burggrub, Gemeindeteil der Gemeinde Stockheim, festgestellt, dass bei einem dortigen Wohnanwesen fünf Mülltonnen in Vollbrand standen.

Stockheim: Zeuge entdeckt brennende Mülltonnen

Weiterhin wurde die angrenzende Gartenmauer in Mitleidenschaft gezogen. Dem Anwohner ist ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro entstanden.

Weitere Zeug*innen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 09261/5030 in Verbindung zu setzten

Vorschaubild: © manfredrichter/pixabay.com (Symbolbild)