Zwei schwerverletzte Menschen und ein hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend (22. November 2022) in Kronach auf der B173 nahe der Shell-Tankstelle. Das berichtet die Polizeiinspektion Kronach.

Ein 62-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Wagen zunächst die Kulmbacher Straße in Richtung B173. Er wollte links abbiegen. Aufgrund des Rotlichts an der Ampel musste er zunächst an der Haltelinie stehen bleiben.

Schwerer Verkehrsunfall in Kronach: Zwei Fußgänger von Autofahrer übersehen

Nachdem die Ampel auf Grün geschaltet hatte, bog er nach links auf die Bundesstraße ab. Hierbei übersah er zwei Fußgänger, die vom Hammermühlweg kommend die Fußgängerampel - ebenfalls bei Grünlicht - in Richtung Shell-Tankstelle überquerten.

Die beiden Fußgänger wurden frontal vom Wagen des 62-Jährigen erfasst und mit schweren Kopfverletzungen durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken verbracht. Während der Unfallaufnahme war die B173 in Richtung Hof für etwa eine Stunde gesperrt. Die Feuerwehr Kronach leitete den Verkehr in Richtung Hof über die Gegenfahrbahn um.

