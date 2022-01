Das Impfzentrum in Kronach mit seinen Außenstellen und mobilen Impfteams bietet auch in der kommenden Woche wieder ein umfangreiches Impfangebot an, wie das Landratsamt Kronach berichtet. Wie das Impfzentrum mitteilt, stehen aktuell ausreichend Kapazitäten zur Verfügung, um kurzfristig und zeitnah eine Impfung zu erhalten. Zudem weist das Impfzentrum darauf hin, dass Boosterimpfungen bereits nach drei Monaten erfolgen können.

Nachstehend ein Überblick über die Möglichkeiten in der Woche vom 17. bis 23. Januar:

Mobile Impfteams

- Donnerstag, 20.01., von 12 bis 18 Uhr

Mitwitz, Alte Turnhalle (Schloßallee)

- Samstag, 22.01., von 10 bis 16 Uhr

Ludwigsstadt, Rathaus (Lauensteiner Straße 1)

Impfzentrum/Außenstellen

Wer im Kronacher Impfzentrum oder in einer seiner Außenstellen eine Corona-Impfung erhalten möchte, kann einen Termin vereinbaren. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, einfach vorbeizukommen und sich an den nachstehenden Tagen ohne Termin impfen zu lassen.

Impfzentrum

- Montag, 17.01., von 8 bis 19 Uhr

- Dienstag, 18.01., von 8 bis 19 Uhr

- Mittwoch, 19.01., von 8 bis 19 Uhr

- Freitag, 21.01., von 8 bis 19 Uhr

- Samstag, 22.01., von 8 bis 15 Uhr

- Sonntag, 23.01., von 9 bis 13 Uhr

Außenstellen

- Neukenroth (Zecherhalle): 20.01. von 9:30 bis 16:30 Uhr

- Steinbach am Wald (Rennsteighalle): 27.01. von 9:30 bis 16:30 Uhr

Wege zum Impftermin

- Internet: Die bequemste Art der Terminvereinbarungen besteht über das zentrale Registrierungsportal BayImco unter https://impfzentren.bayern/citizen/.

- E-Mail: Das Interesse an einer Impfung kann auch per E-Mail hinterlegt werden unter der Adresse impftermin@lra-kc.bayern.de. Zur Terminvereinbarung erfolgt dann ein Anruf durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Impfzentrums.

- Telefon: Weiterhin besteht die Möglichkeit, einen Termin telefonisch unter 09261/678666 zu vereinbaren. Die Terminhotline ist erreichbar von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr. Aufgrund der mitunter großen Nachfrage bittet das Impfzentrum allerdings um Verständnis, dass es am Telefon zu Wartezeiten kommen kann.

Terminangebot für Kinderimpfungen

Das Kronacher Impfzentrum bietet weiterhin Termine für Kinderimpfungen an. Diese Möglichkeit besteht für die nächsten Wochen jeweils donnerstags am 20. und 27. Januar sowie am 3. Februar. Eltern, die ihre Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren impfen lassen möchten, können unter Angabe von Vor- und Nachnamen, Geburtsdatum, Adresse und Telefonnummer ihr Interesse per E-Mail unter impftermin@lra-kc.bayern.de hinterlegen. Mitarbeiter des Impfzentrums werden im Anschluss zurückrufen und einen Termin vereinbaren. Die Terminvereinbarung ist auch telefonisch möglich unter 09261/678666. Erreichbar ist die Terminhotline von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr. Das Impfzentrum bittet um Verständnis, sofern es am Telefon zu Wartezeiten kommt.