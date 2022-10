Ein 41-Jähriger hat sich am Samstagabend (29. Oktober 2022) gegen 21 Uhr eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Das teilte die Polizeiinspektion Ludwigsstadt am Montag mit.

Der Autofahrer mit einem Kronacher Kennzeichen sollte einer Polizeikontrolle unterzogen werden, da er augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit durch Pressig Richtung Rothenkichen unterwegs gewesen ist.

Raser will Polizeikontrolle entgehen und drückt aufs Gas

Weil er den Polizeibeamten entkommen wollte, beschleunigte er stark und raste mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Baustelle in Richtung Rothenkirchen. Am Ende der Baustelle durchbrach der 41-Jährige die aufgestellten Baustellenabsperrzäune frontal mit hoher Geschwindigkeit.

Diese wurden dadurch komplett zerstört und etwa 30 Meter durch die Luft geschleudert. Auch die schweren Sockel der Absperrung flogen davon. In Rothenkirchen missachtete er zudem eine rote Ampel und raste an einem wartenden Auto vorbei in die Baustelle, um sich der Kontrolle zu entziehen.

Die Polizeikräfte konnten wenig später das stark beschädigte Auto am Bahnhof vorfinden. Die Kennzeichen waren entfernt worden. Allerdings gelang es den Polizeikräften, den Unfallfahrer zu ermitteln. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten die abmontierten Kennzeichen aufgefunden werden.

Auto ohne Fahrer an Bahnhof entdeckt - Polizei sucht Zeugen der Tat

Die Polizei sucht nun nach Autofahrerinnen und Autofahrern, welche in der Ortsdurchfahrt Pressig oder an der Baustellenampel überholt wurden sowie Verkehrsteilnehmende, die gefährdet wurden. Diese sollen sich mit der Polizei in Ludwigsstadt in Verbindung setzen.