Gerücht: Neue Burger King Filiale in Kronach?

Auch Tankstelle geplant ?

? Stadt nimmt Stellung zu Neubebauung im Industriegebiet

Der nächstgelegene Burger King für Kronach befindet sich in Coburg. Diese Marktlücke scheint ein Investor Medienberichten zufolge füllen zu wollen - die Gerüchteküche brodelt.

Burger King im Kronacher Industriegebiet?

Angeblich soll der neue Standort im Industriegebiet geplant werden. Konkret geht es um das Areal zwischen der Firma Woco und dem Renault-Autohaus Bauer. Dort soll den Gerüchten nach ein Burger King und eine Tankstelle entstehen.

inFranken.de hat bei der Stadt Kronach nachgefragt: "Für das betreffende - in Privatbesitz befindliche - Grundstück wurde in der öffentlichen Bauausschusssitzung am 22.04.2021 ein Bauantrag für eine Tankstelle behandelt". Allerdings wurde dieser "aufgrund einer für diesen Bereich bestehenden Veränderungssperre abgelehnt", erklärt die Stadt Kronach.

Ein erneuter Bauantrag liege der Stadt bislang nicht vor. Zu den Gerüchten um das Schnellrestaurant wollte sich die Stadt Kronach nicht äußern: "Wir bitten um Verständnis, dass wir zu Mutmaßungen über Grundstücke von Privateigentümern keine [...] Stellungnahme abgeben können."