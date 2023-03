Am Freitagnachmittag, dem 31. März 2023, kam es auf der B173 bei Zeyern im Kreis Kronach zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen teils schwerverletzt wurden. Das berichtete die Polizeiinspektion Kronach gegenüber inFranken.de.

Weil ein 18-jähriger Pkw-Fahrer beim Einbiegen auf die Bundesstraße einen in Richtung Kronach fahrenden und vorfahrtsberechtigten 57-Jährigen übersah, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Feuerwehr musste den Mann, der durch die Wucht des Aufpralls in sein Fahrzeug eingeklemmt war, zunächst befreien, ehe er mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht werden konnte.

Kreis Kronach: 18-Jähriger schwerverletzt im Krankenhaus

Mit leichten Verletzungen kam auch der 57-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn der Bundesstraße für eine Stunde komplett gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Der hinzugezogene Abschleppdienst räumte die erheblich beschädigten Fahrzeuge von der Unfallstelle. Feuerwehr und Rettungsdienst waren außerdem mit starker Mannschaft vor Ort.