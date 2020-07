Zwischen Obervolkach und Krautheim: 19-Jährige stürzt vom Longboard

Am Sonntagnachmittag hat sich auf dem Radweg zwischen Obervolkach und Krautheim ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 19-jährige Frau war auf einem Longboard unterwegs. In einem leichten Gefälle stürzte die Frau ohne Fremdbeteiligung vom Board auf den Radweg, teilt die Polizei mit. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen und wurde anschließend zur ärztlichen Behandlung in die Geomed-Klinik nach Gerolzhofen gebracht.