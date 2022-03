Volkach vor 1 Stunde

Wertewoche an der Mädchenrealschule Volkach

Das Wahlfach "Wert(e)volle Schule" führte die erste Wertewoche an der Mädchenrealschule Volkach durch. Mit vielen Ideen und liebevoller Vorbereitung sollten der Schulgemeinschaft in dieser Zeit fünf wichtige Werte nähergebracht werden: Gleichberechtigung, Friede, Ehrlichkeit, Respekt, Dankbarkeit. Zum Vertrautmachen der Schülerinnen mit dem jeweiligen "Wert des Tages" dienten kleine Videoimpulse, in denen beispielsweise Schülerinnen und Lehrkräfte ihr Verständnis zu einem Wert äußerten oder ein Anspiel gezeigt wurde. Anschließend kamen die Klassen über ihr Werteverständnis ins Gespräch. In unterschiedlichen Fächern sprachen die Mädchen über die Werte-Impulse. Zudem wurden in Musik verschiedene Interpreten behandelt, die Werte in ihren Songs vermitteln und entsprechende Lieder gehört. In Sport standen in dieser Woche besonders Gemeinschaftsspiele auf dem Stundenplan. Weitere Highlights der Woche waren ein Malwettbewerb, "Kompliment-Abreißzettel" und die Verköstigung mit selbstgebackenen Werte-Muffins.