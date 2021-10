Kitzingen vor 1 Stunde

Wenig Zuspruch beim ersten Arbeitslosenfrühstück

Nach eineinhalb Jahren gab es in Kitzingen wieder einmal ein Arbeitslosenfrühstück (ALF). Das ALF-Team hatte den Frühstücksraum fast schon festlich geschmückt und die Bedienung an der Theke organisiert. Mit nur zwölf Gästen wurde es allerdings ein eher holpriger Beginn, zumal Initiatorin Astrid Glos selbst nicht teilnehmen konnte. Der Vortrag "Mit Kräutern gesund durch den Winter" von Manuela Großmann fand dennoch großes Interesse, wie laufende Rückfragen bestätigten. Jeder könne sich mit Kräutern und Pflanzen weitgehend selbst versorgen, denn alles, was man brauche, wachse vor der Haustüre, nannte Großmann die Holunderbeere, die Vitamin-C-reiche Hagebutte, den Weißdorn, die Schafgarbe und vieles mehr. Gleichzeitig gab es Hinweise zur Zubereitung als Tee oder Marmelade. Das nächste ALF ist für Mittwoch, 1. Dezember, um 9 Uhr im Paul-Eber-Haus angekündigt, dann geht es bereits um das Jahresende, aber auch um das 25-jährige Bestehen des von Gottfried Weber 2006 erstmals veranstalteten Arbeitslosenfrühstücks.