Wasserwacht: Belmondo trieb im Main

Zahlreiche Sonntagsspaziergänger blieben an der Alten Mainbrücke in Kitzingen verwundert stehen. Wirft die Wasserwacht da jemanden von ihrem Rettungsboot aus in den winterlichen Main? Natürlich nicht. "Vier Bootsführer haben auf Initiative unseres technischen Leiters Gero Müller eine Übung zur Personenrettung bei Strömung an gefährlichen Hindernissen absolviert", erklärte der Vorsitzende der Wasserwacht Kitzingen Thomas Krämer. Das abklingende Hochwasser auf der wieder freigegebenen Schifffahrtsstraße erlaubte eine auf dem Main seltene Strömungsfahrt. Die Bootsführer liehen eine Wasserrettungspuppe von der Feuerwehr und warfen sie wiederholt oberhalb der Brücke in den Main, um verschiedene Rettungsszenarien zu erproben. "Durch die schwere Puppe konnten wir nicht nur Fahr-, sondern auch Rettungserfahrung in Strömung und Kehrwasser sammeln. "Belmondo mit den Bleischuhen" hat ganze Arbeit geleistet", so Bootsführer Daniel Nagl süffisant.