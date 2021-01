Markt Einersheim vor 13 Minuten

Warmer Geldregen für Markt Einersheimer Gemeindesäckel

Die Bundesregierung und der Freistaat Bayern gewähren den Kommunen einen Ausgleich für entgangene Gewerbesteuereinnahmen in den Zeiten der Corona-Pandemie. In der Markt Einersheimer Ratssitzung verkündete Bürgermeister Herbert Volkamer jetzt die frohe Botschaft, dass die Gemeinde eine Ausgleichssumme von 241 742 Euro bekommt. Dieser warme Geldregen überraschte nicht nur den Bürgermeister, die Höhe der Summe ist dem Umstand zu verdanken, dass die Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2018 zu Grunde gelegt wurden. Damals war die Gewerbesteuer noch gesprudelt, was Markt Einersheim jetzt den Batzen Geld bescherte.