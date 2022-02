Am Freitagmorgen (4. Februar 2022) hat sich auf der A3 ein schwerer Unfall mit zwei Lastwagen ereignet. Laut ersten Informationen des Polizeipräsidiums Unterfranken ist dabei ein Mensch ums Leben gekommen.

Wie ein Sprecher der Polizei laut dpa mitteilte, war einer der Lastwagen in Richtung Nürnberg unterwegs und der andere in Richtung Würzburg. Die Mittelplanke wurde bei dem Unfall durchbrochen und beide Unfallfahrzeuge gerieten in Brand.

A3 komplett gesperrt: Schwerer Unfall zwischen Geiselwind und Schlüsselfeld

Die Autobahn ist zwischen den Ausfahrten Geiselwind und Schlüsselfeld in beide Richtungen gesperrt. Wer in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs ist, kann auf die U9 ausweichen. In Richtung Würzburg wird über die U90 umgeleitet.

Die Einsatzkräfte sind derzeit noch vor Ort. Die Sperre soll noch den ganzen Vormittag dauern.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © NEWS5 / Fricke (Symbolbild)