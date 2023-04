Volkach: Tourismus-Saison 2023 startet am Ostersonntag mit Fest auf dem Marktplatz

Hunderte von Ostereiern haben der Weinadel der Volkacher Mainschleife und der Mainschleifen-Osterhase am Ostersonntag, 9. April 2023, in ihren Nestern. Das teilt die Verwaltungsgemeinschaft Volkach jetzt in einer Pressemitteilung mit. Traditionell lädt die Touristinformation Volkacher Mainschleife an diesem Tag ab 11 Uhr zur Tourismus-Saison-Eröffnung an der Mainschleife auf den Marktplatz nach Volkach ein.

Eine Stunde lang gibt es für die Gäste bei freiem Eintritt ein abwechslungsreiches musikalisches Programm mit der Stadtkapelle Volkach. Volkachs Weinprinzessin Valentina Langer hat ihren ersten offiziellen Auftritt seit ihrem Amtsantritt. Unterstützung bekommt sie von ihren Amtskolleginnen aus den Mainschleifenorten, die ebenfalls ihrem ersten offiziellen Freiluftauftritt der Saison 2023 an der Mainschleife entgegenfiebern.

Frankens Weinkönigin Eva Brockmann überbringt die Ostergrüße der fränkischen Winzer und wird den Osterhasen bei seiner Arbeit tatkräftig unterstützen. Zusätzliche Hilfe gibt es durch die Symbolfigur Volkacher Ratsherr sowie die Symbolfiguren der Mainschleife.

Die Touristinformation bietet während der Veranstaltung einen österlichen Frühschoppen an. Ostereier und Süßigkeiten gibt es solange der Vorrat reicht. Der Eintritt zum musikalisch-touristischen Saisonstart ist wie immer frei! Bei Regen entfällt das Konzert ersatzlos. Information hierzu gibt es tagesaktuell unter www.volkach.de.