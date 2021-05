Volkach vor 1 Stunde

Virtuelles Willkommenscafé

Der Familienstützpunkt (FSP) Volkach und der Bürgermeister Heiko Bäuerlein luden alle Familien aus der Verwaltungsgemeinschaft Volkach, die im letzten Halbjahr Nachwuchs bekommen haben, zum virtuellen Willkommenscafé ein. Leider konnte dieses, nicht wie sonst bei Kaffee und Kuchen in gemütlicher Atmosphäre im Kloster St. Maria stattfinden. Dennoch war es Ellen Ströhlein, Ansprechpartnerin für den FSP Volkach wichtig, den Eltern die Möglichkeit zugeben sich kennenzulernen und auszutauschen. Viele Eltern haben aufgrund der Corona-Pandemie nur wenig Kontakte zu anderen Eltern knüpfen können. Hier war das möglich und so kommen die ersten Eltern bereits zum Eltern Kind Spaziergang „Walk and Talk“. Dieser findet immer mittwochs um 9:30 Uhr (außerhalb der Schulferien) statt. Treffpunkt ist die Allee, Eingang Hortspielplatz. (Bahnhofsplatz 3) Alle Eltern sind herzlich willkommen.