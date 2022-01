Rödelsee aktualisiert vor 17 Minuten

Viel Blaulicht in Rödelsee: Garagenbrand löst großen Einsatz aus

Kleiner Brand, großer Einsatz: Am Donnerstagnachmittag, 30. Januar, haben in einer Garage in Rödelsee mehrere Kartonagen gebrannt, weshalb rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Rödelsee, Fröhstockheim und Iphofen anrückten. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, fingen die Kartons vermutlich wegen eines Kurzschlusses in einer Steckdose Feuer.