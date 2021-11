Über 9000 Kilometer trennen das ostasiatische Land Taiwan vom Landkreis Kitzingen, dem Stimmkreis von MdL Barbara Becker (CSU). Jedoch ging es der Abgeordneten des Bayerischen Landtags eher darum, was die beiden Regionen verbindet, als sie den taiwanesischen Generalkonsul, Tsong-Ming Hsu, und seine Delegation aus der Münchner Vertretung Taipehs am Donnerstag und Freitag nach Kitzingen und Umgebung einlud. Denn vor allem über mögliche Projekte der Zusammenarbeit sprachen die taiwanesischen Vertreter wie auch Wirtschaftsvertreter der Region Unterfranken – ob wirtschaftlicher oder kultureller Natur. "Die Idee ist, enger zusammenzuarbeiten", sagte Becker und wagte einen bedeutungsschweren symbolischen Vergleich: "eine Luftbrücke von Franken nach Taiwan".

Bereits jetzt bestehen zwischen Betrieben in Unterfranken und taiwanesischen Unternehmen Import- und Exportbeziehungen, wie Sascha Genders, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Würzburg-Schweinfurt, deutlich machte: "Taiwan ist ein wichtiges Standbein für die Industrie vor Ort." Taiwan sei deshalb wirtschaftlich so interessant, weil in dem Land viele Halbleiterchips hergestellt würden. Ohne diese Chips kommen Smartphones, Computer und auch Autos nicht mehr aus, wie Industrie und Konsumenten schon seit Monaten erfahren müssen.

Computerchips sind weltweit Mangelware

Die Nachfrage nach diesen Chips steige weltweit an. Mittlerweile herrschen durch wirtschaftliche Unwuchten aufgrund der Corona-Pandemie derartige Chip-Engpässe, dass manche Autowerke nicht mehr produzieren können. Daher sei das Interesse an einer guten Beziehung zu einem Land mit starker Halbleiterindustrie wie Taiwan sehr groß. Becker kann sich noch mehr vorstellen: Idealerweise könnte das Treffen mit der taiwanesischen Delegation zu Kooperationen und Wissensaustausch und letzten Endes zu einer möglichen Chip-Produktion in der Region –etwa am Industriestandort Schweinfurt – führen.

Die Landtagsabgeordnete will weitere Kontakte nach Taiwan aufbauen und es so auch mittelständischen Unternehmen in Unterfranken ermöglichen, Ansprech- und Kooperationspartner in Fernost zu finden. Auch wenn die zwei Tage, die die taiwanesische Delegation in Wiesenbronn, in den Weinbergen Volkachs, im Hotel Cavallestro und im Kitzinger Rathaus verbrachte, erst der Start für weitere Zusammenarbeit sein sollen, gibt es bereits konkrete Projekte: So sollen Kooperationen mit Taiwan zwei Start-Ups unterstützen. Eines ist der Brennstoffzellenentwickler Hyref mit einer Niederlassung in Castell.

Jedoch ist nicht nur eine wirtschaftliche Zusammenarbeit das Ziel, sondern auch ein Austausch von Wissen und Kultur. So schweben Becker auch Austausche zwischen taiwanesischen und deutschen Schulen vor. Von Mittel- über Berufsschulen bis zu Gymnasien könnte so eine Partnerschaft reichen.