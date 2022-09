Kitzingen vor 1 Stunde

TGK-Schwimmer bei der Masters-EM

Nach der Schwimm-EM der Aktiven waren ab Ende August die Masters zu Gast in Rom. Für die TG Kitzingen hielt Achim Engelking (AK 55) über 3km im Freiwasser die Fahne hoch. Wurden bei der Aktiven-EM aufgrund hoher Wellen Rennen abgebrochen und verschoben, präsentierte sich das Meer den Masters deutlich freundlicher, so dass der Viereckskurs gut zu schwimmen war. Engelking kam in 48:49,90 min als 29. von 53 Schwimmern seiner Alterklasse aus dem Meer. Für einen Ex-Fußballer, der erst 2016 so richtig zum Schwimmen gefunden hat, ein durchaus achtbares Ergebnis.