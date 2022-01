Repperndorf aktualisiert vor 1 Stunde

Sternsinger zogen durch Repperndorf

In einem Familiengottesdienst in der Evang. St. Laurentius-Kirche in Repperndorf zeigten die Sternsinger der versammelten Gemeinde in mehreren kurzen Anspielen, wie wir uns selbst und andere vor Krankheiten schützen können. So wurde das Motto der diesjährigen Aktion deutlich: gesund werden – gesund bleiben in Afrika und weltweit. Pfarrerin Bromberger wies in ihrer Ansprache darauf hin, dass Krankheit keine Strafe Gottes ist, sondern dass Gott uns durch Jesus gezeigt hat, wie sehr ihm an unserem Heil und unser Heilung liegt. Wie wichtig ein gut funktionierendes Gesundheitssystem ist, wird in der Coronapandemie deutlich. Um hier auch in Afrika Hilfe zu leisten, dafür werden die Spenden der diesjährigen Aktion eingesetzt. Am Ende des Gottesdienstes konnte der Sternsingersegen in Form von Kreiden und Aufklebern mit nach Hause genommen werden. Der Gottesdienst wurde musikalisch von der Band Ritornello umrahmt.