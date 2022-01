Eigentlich ziehen um den Dreikönigstag am 6. Januar die Sternsinger von Haus zu Haus, sammeln für Kinder auf der ganzen Welt und segnen die Häuser. Doch auch dieses Jahr müssen Caspar, Melchior und Balthasar wegen der Corona-Pandemie Abstand halten. Deswegen sind in einigen Pfarreien gar keine Buben und Mädchen unterwegs, in anderen unter bestimmten Abstandsregeln.

In Iphofen haben sich die Verantwortlichen dafür entschieden, keine Kinder loszuschicken. Um trotzdem auf die Sammelaktion, die dieses Jahr unter dem Motto Gesund werden – gesund bleiben läuft, aufmerksam zu machen, besuchten stellvertretend für alle Sternsinger acht Buben und Mädchen die Gottesdienste in der katholischen und evangelischen Gemeinde.

Sie wiesen darauf hin, dass auch wieder online für das Kindermissionswerk gespendet werden kann. In Absprache mit der Deutschen Bischofskonferenz wurde die Sternsingeraktion bis zum 2. Februar verlängert. Auch Überweisungen auf das Spendenkonto Kindermissionswerk 'Die Sternsinger', IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31 sind möglich.

Kinder sammeln für Kinder

Seit 1959 ziehen die Sternsinger von Haus zu Haus und haben sich laut Kindermissionswerk zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. "Seit dem Start sammelten die Sternsinger insgesamt rund 1,23 Milliarden Euro, mehr als 76 500 Projekte für Not leidende Mädchen und Jungen in aller Welt wurden unterstützt", heißt es in einem Schreiben des Kindermissionswerks. Seit 1980 steht das Dreikönigssingen jedes Jahr offiziell unter einem anderen Motto. Wertschätzung erhält die Aktion auch dadurch, dass der Bundeskanzler jedes Jahr eine Gruppe Sternsinger empfängt.