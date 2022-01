"Gesund werden – Gesund bleiben!" ist das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion, die auch in Mainstockheim durch Corona eingeschränkt sei, wie es in einer Pressemitteilung der katholischen Filialgemeinde St. Gumbert heißt. Jede Gemeinde mache das ein wenig anders. In Mainstockheim werden in diesen Tagen in alle Haushalte, die in den vergangenen Jahren besucht wurden, ein Anschreiben, ein Aufkleber für die Tür und eine Spendentüte mit integriertem Überweisungsvordruck in den Briefkästen verteilt.

Bereits am Mittwoch 5. Januar, um 18.30 Uhr ist eine Messfeier in der Kirche St. Gumbert zum Dreikönigstag, am Dreikönigstag selbst um 10.30 Uhr, gibt es in der Kirche eine Aussendungsfeier für die Sternsinger.

Die Sternsinger singen auch an drei festen Stellen: Um 15 Uhr an der Ecke Am Sonnenhügel/Landwehr, ebenfalls 15 Uhr am Dorfplatz und um 15.30 Uhr vor dem Seniorenheim Schloss Ebracher Hof vor dem Haus Herrenberg.

Dort nehmen die Sternsinger auch die Spendentüten entgegen. Ansonsten gibt es fünf Familien (stehen im Anschreiben) bei denen Spendentüten abgegeben werden können. Gegebenenfalls kann das Geld auch überwiesen werden (Anhang an der Spendentüte).

Dieses Jahr liegt der Spendenschwerpunkt bei der Gesundheitsförderung von Kindern in Afrika, wo teilweise katastrophale Zustände herrschten. Wegen der Corona-.Pandemie laufe die Spendenaktion auch in diesem Jahr wieder bis zum 2. Februar.