Wiesentheid vor 1 Stunde

Steingärten: Lieber Beratung anbieten, statt Verbot

Die Frage, wie der Markt Wiesentheid künftig beim Thema Kies- und Schottergärten verfahren will, beschäftigte die Mitglieder des Umweltausschusses in ihrer Sitzung. Ausschussvorsitzender und Gemeinderat Harald Godron (Bündnis 90/Die Grünen) stellte zur Debatte, ob die Gemeinde künftig eine Regelung zum Verbot solcher Flächen in ihre Bebauungspläne aufnehmen solle. Dazu stelle sich die Frage, ob der erst erlassene Bebauungsplan für das künftige Baugebiet "Seeflur III" noch einmal geändert werden solle. Ein Ziel könne sein, eine Gestaltungssatzung für Freiflächen aufzustellen.