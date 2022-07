Mainbernheim vor 18 Minuten

Split auf der Straße: Motorradfahrerin leicht verletzt

Zu einem Motorradunfall kam es am Samstag gegen 13 Uhr in der Rödelseer Straße in Mainbernheim. Hier musste eine 58-jährige Kraftradfahrerin mit ihrer Suzuki verkehrsbedingt abbremsen und kam durch Split auf der Fahrbahn ins Rutschen. Dabei kippte sie mit ihrem Motorrad zur Seite und erlitt leichte Verletzungen. Die Fahrerin wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Krad entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.